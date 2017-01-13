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Анастасия Павлюченкова: Выигрывать в парном разряде также приятно

Источник:  WTAКомментарии

27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Тимеа Бабош из Венгрии, прокомментировала победу в парном разряде турнира WTA Apia International Sydney.

В пятницу в финале турнира Павлюченкова и Бабош нанесли поражение Сане Мирзе и Барборе Стрыцовой (6:4, 6:4). Это первый совместный титул российско-венгерской пары.

«Это великолепно. У Тимеа больше опыта в парах. У нее намного больше титулов, она хорошо выступала на турнирах «Большого шлема.

Я очень довольна, потому что побеждать в паре также приятно. И я чувствую, что у нас здорово получается играть вместе», – приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.

Отметим, что для Павлюченковой этот титул стал пятым в парном разряде. Ранее она побеждала вместе с Сораной Кирстей, Алисой Клейбановой и Люси Шафаржовой (дважды).

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