Семшов официально вошел в тренерский штаб тульского «Арсенала»

Как сообщает официальный сайт тульского «Арсенала», клуб подписал контракты с тренером по физической подготовке Андреем Дмитриевым и Игорем Семшовым, который будет исполнять обязанности помощника главного тренера.

Напомним, Семшов, будучи футболистом, выступал за такие известные клубы, как московские «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». Также он провел 57 матчей за сборную России.

На данный момент «Арсенал» занимает 15-е место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 12 очков.