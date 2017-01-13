Генеральный директор «Боруссии» Д: Клуб не думает о продаже Обамеянга, потому что нам не поступало никаких предложений

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«За последние три года было очень много разговоров об уходе Обамеянга, но Пьер до сих пор выступает за «Боруссиию». Кстати, раньше такая же история была и с Марко Ройсом, который, якобы, собирался покинуть наш клуб ради любой команды, но он тоже все еще здесь.

Конечно, у каждого игрока есть трансферный ценник, но сейчас мы не думаем о продаже Обамеянга, потому что нам не поступалло никаких предложений. Если нам поступит какой-то запрос, то мы сядем и все обсудим, но это не значит, что Пьер покинет клуб. У него действующий контракт с клубом до 2020 года», – сказал Ватцке, слова которого приводит Bild.

Ранее Обамеянг заявлял СМИ о желании выступать в составе мадридского «Реала», подтвердив информацию, что летом 2015 года его пытался приобрести «Манчестер Сити».