Руководитель M19: Мы планируем создать инфраструктуру для киберспортсменов России

Один из руководителей руководителей организации M19 Александр Шлемин в интервью порталу CyberSport.ru рассказал о покупке команды Albus NoX Luna, планах на составы и большой тренировочной базе для киберспортсменов.



«Мы купили команду, не саму Albus NoX Luna, а Hard Random по League of Legends. Только часть сотрудников Albus NoX перешли к нам. У ANOX свои горизонты, они будут двигаться в своем направлении, их руководство никакого отношения к нашей организации не имеет. Единственный, кто перешел к нам из руководителей, это Юрий Марков. Он отвечал за League of Legends, а сейчас он будет отвечать полностью за дисциплины. Он будет директором по дисциплинам.



Мы сейчас начинаем с League of Legends. Затем, конечно, будем мультигейминговой организацией. Мы собираемся в ближайшее время набирать команды, и это будут только тир-1 составы. Мы пришли сюда побеждать. Будут ли игроки из Европы? Желательно, конечно, развивать киберспорт в СНГ, а не брать игроков из других стран. Мне кажется, нужно найти правильных подход к людям, которые сейчас есть в СНГ.



Мы планируем создать инфраструктуру для киберспортсменов России. Комьюнити часто говорит о том, что у нас нет большого количества серьезных игроков, так как у нас нет инфраструктуры. Это будет большая тренировочная база для киберспортсменов, где мы будем «взращивать» игроков тир-2 составов, и где будут тренироваться игроки тир-1 составов. Мы собираемся на базе этого тренировочного лагеря создать большую качественную инфраструктуру. На следующей неделе будет анонс и можно будет все посмотреть».



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