Елена Веснина: Хотим с Макаровой выиграть Australian Open, потому что этого у нас еще не было

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о своих планах на 2017 год, отметив, что намерена выиграть со своей соотечественницей Екатериной Макаровой Australian Open.

«Прежде всего надо сосредоточиться на ближайших турнирах. Для нас с Катей Макаровой это будет Australian Open. Хотелось бы выиграть его, потому что этого у нас еще не было. Задача – выступить и в одиночном, и в парном разряде.

Сразу после этого будет St. Petersburg Ladies Trophy, который с 2016 года относится к серии WTA – главным женским турнирам. Будет приятно вернуться домой. В это время года температура в Мельбурне может достигать +35 градусов, а в Санкт-Петербурге будет минус. Температурные перепады сказываются на результатах, так что попытаюсь акклиматизироваться поскорее», – приводит слова Весниной «Собеседник».

Напомним, Australian Open состоится с 16 по 29 января, а St. Petersburg Ladies Trophy – с 30 января по 2 февраля.