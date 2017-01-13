Федор Щербаченко: «Зенит», как и «Анжи», перестраивает свою финансовую политику

Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко выразил мнение, что махачкалинский «Анжи», а также питерский «Зенит» изменили подход к трансферной политике.

«Почему в «Анжи» сейчас возникла такая ситуация? Понятно, что клубом были потрачены большие деньги, которые не принесли ожидаемого результата, после чего люди сели и сказали: а зачем мы вкладываем в команду такие деньги, если нужного результата не добиваемся? Давайте теперь попробуем добиваться таких же результатов за небольшие деньги.

И «Зенит», думаю, сейчас тоже перестраивает свою финансовую политику: берет игроков, которые сегодня стоят недорого, но которые, по расчетам, завтра будет стоить дороже. Ведь каждый клуб считает свои деньги, и в «Зените» тоже, наверно, об этом задумываются: мы тратим, тратим, а в Европе выиграть ничего не можем, в то время как «Ростов» за намного меньшие деньги добивается примерно таких же результатов. Давайте, значит, перестраивать политику клуба, давайте переориентировать селекционную службу. Наверное, как-то так», – сказал специалист, слова которого приводит «Евро-Футбол.ру».