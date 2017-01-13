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Рене Фазель: Люди, освиставшие гимн России, вели себя бесцеремонно и глупо

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что федерация рассмотрит неуважительное поведение чешских болельщиков, освиставших гимн России после четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира в Пршерове.

«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, не только с Россией. Это уже не необычно, но это не fair play. Я думаю, что мы в IIHF рассмотрим этот случай, обсудим его.

Мы непременно рассмотрим этот случай в отношении Чехии, но еще раз отмечу, что такое происходит не впервые. Честно говоря, я удивлен, что такое произошло. Я просто недоволен, что люди ведут себя так бесцеремонно и глупо», – приводит «Р-Спорт» слова Фазеля.

Напомним, после игры, завершившейся победой сборной России (2:0) чешские болельщики освистали гимн России.

На МЧМ-2017 наш гимн освистали. Но россиянки заставили трибуны смолкнуть

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