Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

Как сообщает Football Espana, в 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Реалом Сосьедад».

Отмечается, что первый матч каталонский клуб проведет на выезде. Лидер чемпионата – мадридский «Реал» – проведет первую игру на домашней арене с «Сельтой», а «Атлетико» на своем поле примет «Эйбар».

Также сообщается, что другой четвертьфиналист «Алькоркон» в родных стенах примет «Алавес».

Добавим, что предварительным данным, матчи состоятся 17-19 и 24-26 января.