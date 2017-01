Конте стал лучшим тренером месяца АПЛ в третий раз подряд

Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером в чемпионате Англии по итогам декабря. Об этом сообщает официальный Twitter лондонской команды.

Отметим, что итальянский специалист, который встал у руля английского клуба минувшим летом, стал первым тренером, который удостоился данной награды три раза кряду.

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row! 👏 pic.twitter.com/gAasJqOHoA