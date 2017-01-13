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Конте стал лучшим тренером месяца АПЛ в третий раз подряд

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Наставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером в чемпионате Англии по итогам декабря. Об этом сообщает официальный Twitter лондонской команды.

Отметим, что итальянский специалист, который встал у руля английского клуба минувшим летом, стал первым тренером, который удостоился данной награды три раза кряду. 

В декабре 2016 года под руководством Конте «синие» одержали шесть побед подряд.

На данный момент «Челси», набрав после 20-ти туров 49 очков, занимает первое место в таблице чемпионата Англии.

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