Экс-чемпион «Дакара» отказался продолжать гонку

Голландец Ханс Стейси, выступающий на «Дакаре-2017» в классе грузовиков, отказался продолжать участие в ралли-рейде. Гонщик, побеждавший в общем зачете на «Дакаре-2007», покинул гонку в знак протеста против ошибок организаторов.

По правилам ралли-марафона, ведущие гонщики имеют право один раз за гонку использовать уайлд-кард, чтобы сменить низкую стартовую позицию на более выгодную. Команда Стейси после проблем на восьмом этапе сразу подала соответствующую заявку на уайлд-кард, и на бивуаке организаторы подтвердили Хансу, что он будет стартовать 12-м среди грузовиков. Однако на старте спецучастка судьи не располагали соответствующей информацией и заявили Стейси, что он будет стартовать только 35-м среди грузовиков и 99-м среди всех автомобилей.

«В прошлом году я выиграл этот этап. Я еду гораздо быстрее тех, кто стартовал передо мной. Более того, у меня была стартовая карта, но они даже не посмотрели на неё. Меня, как ребёнка, просто отодвинули в сторонку. Невероятно, какой любительский уровень организации!» — приводит слова Стейси сайт Rallymaniacs.

Менеджер команды Марсель ван Влит со своей стороны назвал действия организаторов грубыми и непрофессиональными. «Мы профессиональная команда, а это профессиональное соревнование. Я очень разочарован A.S.O и поведением людей на старте», — отметил голландец.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков лидируют два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», к, которую поддерживает банк ВТБ. В классе квадроциклов в общем зачете лидирует Сергей Карякин.