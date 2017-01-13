В Марселе стартует Red Bull Crashed Ice

Пальмы вместо метелей и кроссовки вместо зимних ботинок – первый этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Crashed Ice, который пройдет 13 и 14 января во французском Марселе, будет окутан средиземноморской атмосферой.

Для скоростного спуска на коньках, самого скоростного вида конькобежного спорта, проведение гонок в средиземноморском климате – это смелый эксперимент. Таким образом будет открыта новая страница в истории проведения соревнований по зимним видам спорта. Благодаря высокотехнологичным системам охлаждения и инновационным технологиям, ледяной желоб был построен в южном городе Марселе, при температурах, значительно превышающих отметку замерзания воды. Итак, первые соревнования чемпионата мира Red Bull Crashed Ice сезона 2016/2017 пройдут на крутой и очень непростой трассе длиной 340 метров, спускающейся прямо к Старому порту города.

Конькобежцы, участвующие в гонках, несутся в группах по четыре человека вниз по ледяному желобу, напичканному препятствиями, со скоростями до 80 км/ч, а поддерживают их тысячи болельщиков. Два спортсмена, которые первыми пересекут финишную черту, проходят в следующий круг. И так до тех пор, пока из 128 участников не останутся последние четверо. В общей сложности в гонках принимают участие атлеты из 22 стран с пяти континентов: из Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки, среди которых – 8 россиян.

«Средиземноморский климат, местные жители, радующиеся жизни, и зимний вид спорта создадут в Марселе совершенно особую атмосферу, – сказал спортивный директор мировой серии Red Bull Crashed Ice Кристиан Папийон. – Марсельские температуры заставили нас усовершенствовать системы охлаждения. Благодаря развитию технологий нам открываются практически безграничные возможности организации соревнований в любой точке мира. Мы сможем по-новому определить границы возможного!»

«Возможность устраивать гонки также в регионах с мягким климатом открывает новую эру в истории скоростного спуска на коньках», – высказал свое мнение консультант Кристиан Завойц. Он уверен, что в будущем соревнования можно будет проводить в таких городах, как Барселона, Рим или даже Стамбул. «Так этот вид спорт завоюет новые пространства, а интерес к нему значительно вырастет. Это уникальное чувство – быть частью этого проекта».