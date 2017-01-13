Ромуло подписал контракт с «Фламенго»
Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с «Фламенго». Об сообщается в официальном микроблоге бразильского клуба в Twitter.
«Добро пожаловать, Ромуло! Новое усиление для «красно-черных» в 2017 году», - говорится в сообщении.
Contratação #DePrimeira! Bem-vindo, Rômulo! Novo reforço rubro-negro para a temporada 2017! pic.twitter.com/uMlf8NaE2g— Flamengo (@Flamengo) 13 января 2017 г.
Сумма контракта не сообщается. Ранее пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что столичный клуб и Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
Напомним, футболист перешел в стан красно-белых из «Васко да Гама» в 2012 году. За это время игрок провел в составе «Спартака» 69 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
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