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Ромуло подписал контракт с «Фламенго»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло подписал контракт с «Фламенго». Об сообщается в официальном микроблоге бразильского клуба в Twitter.

«Добро пожаловать, Ромуло! Новое усиление для «красно-черных» в 2017 году», - говорится в сообщении.

Сумма контракта не сообщается. Ранее пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что столичный клуб и Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Напомним, футболист перешел в стан красно-белых из «Васко да Гама» в 2012 году. За это время игрок провел в составе «Спартака» 69 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

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