Нина Пирогова: Судьи распустили игру, вот и начался свист у людей
Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова рассказала о том, что происходило после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (2:0) в Пршерове, когда местные болельщики освистали гимн России.
– Многих всколыхнуло, что чешские зрители начали свистеть, когда исполнялся гимн России. Почему это произошло, как думаете?
– Чемпионат мира проходит в Чехии. Конечно, болельщики хотели, чтобы дальше прошла их команда. Да тут еще потасовки, судьи распустили игру. Вот и начался свист у людей на эмоциях. Но наши девчонки – молодцы, не стушевались. Перепели эти трибуны. Так и надо!
– Это ведь ваша традиция. Так не первый год происходит?
– Да. Мы всегда при исполнении гимна держим друг друга за плечи и поем.
– На других матчах чешские болельщики освистывали наш гимн?
– Свистели только на этом. Зрители были разогреты дракой.