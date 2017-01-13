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Нина Пирогова: Судьи распустили игру, вот и начался свист у людей

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова рассказала о том, что происходило после матча 1/4 финала чемпионата мира с Чехией (2:0) в Пршерове, когда местные болельщики освистали гимн России. 

 Многих всколыхнуло, что чешские зрители начали свистеть, когда исполнялся гимн России. Почему это произошло, как думаете?
– Чемпионат мира проходит в Чехии. Конечно, болельщики хотели, чтобы дальше прошла их команда. Да тут еще потасовки, судьи распустили игру. Вот и начался свист у людей на эмоциях. Но наши девчонки – молодцы, не стушевались. Перепели эти трибуны. Так и надо!

 Это ведь ваша традиция. Так не первый год происходит?
– Да. Мы всегда при исполнении гимна держим друг друга за плечи и поем.

 На других матчах чешские болельщики освистывали наш гимн?
– Свистели только на этом. Зрители были разогреты дракой.

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