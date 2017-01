Гол Мхитаряна «Сандерленду» – лучший в АПЛ по итогам декабря

Как сообщает официальный Twitter чемпионата Англии, гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна признан лучшим по итогам декабря.

.@HenrikhMkh's unbelievable scorpion kick has been voted the Carling Goal of the Month Award for December, take a bow! 🦂 pic.twitter.com/sb3n1m3JLr