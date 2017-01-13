Владимир «No[o]ne» Миненко достиг отметки 9 000 MMR
Игрок команды Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко достиг отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.
gege pic.twitter.com/acxI5TMLmZ— VP.No[o]ne- (@Noone_dota) 13 января 2017 г.
Полный список ТОП-200 MMR можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что ранее достигнуть этой отметки смогли Амер «Miracle-» аль-Баркави, Артур «Arteezy» Бабаев, Ху «KAKA» Ляньчжи, Сун «Sccc» Чунь, Чжан «Yuno» Чэньчжун, Ван «Ame» Чуньюй, Роман «RAMZES666» Кушнарев, Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен, Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Марун «GH» Мерхей, Илья «ALOHADANCE» Коробкин и Линус «Limmp» Бломдин.
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