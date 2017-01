Златан Ибрагимович признан лучшим игроком АПЛ в декабре

Шведский форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком английской премьер-лиги по итогам декабря. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В декабре 35-летний Ибрагимович провел 6 игр в премьер-лиге, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Отметим, что гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1) признан лучшим по итогам декабря.

Наставник «Челси» Антонио Конте был в третий раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row! 👏 pic.twitter.com/gAasJqOHoA — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 января 2017 г.