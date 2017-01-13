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Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

48-я ракетка мира Андрей Кузнецов проиграл британцу Даниэлю Эвансу (2:6, 6:3, 3:6) в полуфинале турнира ATP Apia International Sydney.

26-летний Эванс, занимающий 67-е место в мировом рейтинге, впервые в своей карьере сыграет в финале турнира ATP.

Соперником Эванса по решающему матчу станет четвертая ракетка турнира Жиль Мюллер из Люксембурга.

Отметим, что для Кузнецова выход в полуфинал также является лучшим результатом в карьере.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP Apia International Sydney

Призовой фонд 437 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Даниэль Эванс (Великобритания) – Андрей Кузнецов (Россия) – 6:2, 3:6, 6:3

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