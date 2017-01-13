Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Сиднее
48-я ракетка мира
Андрей Кузнецов проиграл британцу Даниэлю Эвансу (2:6, 6:3, 3:6) в полуфинале
турнира ATP Apia International Sydney.
26-летний Эванс, занимающий 67-е место в мировом рейтинге, впервые в своей карьере сыграет в финале турнира ATP.
Соперником Эванса по решающему матчу станет четвертая ракетка турнира Жиль Мюллер из Люксембурга.
Отметим, что для Кузнецова выход в полуфинал также является лучшим результатом в карьере.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Apia International Sydney
Призовой фонд 437 380
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Даниэль Эванс
(Великобритания) – Андрей Кузнецов (Россия) – 6:2, 3:6, 6:3
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