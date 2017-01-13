Филипп Будковский: Всегда мечтал вернуться в «Шахтер»

Форвард Филипп Будковский, выступавший за «Анжи» на правах аренды, поделился эмоциями от возвращения в «Шахтер».

– Конечно, я рад вернуться! «Шахтер» – родная для меня команда. Здесь я закончил Академию. Потом, правда, выступал за другие клубы на правах аренды, но всегда мечтал вернуться. Поэтому на сборах собираюсь проявить свои сильные качества и зарекомендовать себя с наилучшей стороны.

Буквально на днях мне сказали вернуться в клуб. Предполагал ли я такое? Особо старался об этом не думать, хотя понимал, что такой вариант возможен. У меня было еще полгода аренды – и тут такой подарок на Новый год! Как будет дальше, не знаю, но очень надеюсь остаться в «Шахтере», - передает слова Будковского официальный сайт донецкого клуба.

24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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