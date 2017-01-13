«Халл Сити» объявил об аренде Ниасса
Форвард «Эвертона»
Бай Умар Ниасс продолжит сезон в «Халл Сити». 26-летний сенегалец стал игроком «тигров»
на правах аренды до конца сезона.
После перехода из «Локомотива» в зимнее трансферное окно прошлого сезона Ниасс провел семь матчей за «Эвертон» и не забил ни одного гола.
А в нынешнем сезоне главный тренер «ирисок» Рональд Куман не включил форварда в заявку ни на один матч.
Отметим, что в соглашение между клубами включена опция о выкупе трансфера Ниасса за 10 миллионов фунтов.
Тогда как сам «Эвертон» год назад потратил на покупку игрока 13,5 миллиона фунтов.
Также «Халл Сити» объявил о переходе бразильского полузащитника «Порту» Эвандро.
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