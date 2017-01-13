«Халл Сити» объявил об аренде Ниасса

Форвард «Эвертона» Бай Умар Ниасс продолжит сезон в «Халл Сити». 26-летний сенегалец стал игроком «тигров» на правах аренды до конца сезона.

После перехода из «Локомотива» в зимнее трансферное окно прошлого сезона Ниасс провел семь матчей за «Эвертон» и не забил ни одного гола.

А в нынешнем сезоне главный тренер «ирисок» Рональд Куман не включил форварда в заявку ни на один матч.

Отметим, что в соглашение между клубами включена опция о выкупе трансфера Ниасса за 10 миллионов фунтов.

Тогда как сам «Эвертон» год назад потратил на покупку игрока 13,5 миллиона фунтов.

Также «Халл Сити» объявил о переходе бразильского полузащитника «Порту» Эвандро.