Дрогба близок к подписанию контракта с «Коринтиансом»

Форвард Дидье Дрогба договорился о контракта с «Коринтиансом». Контракт 38-летнего ивуарийца с бразильским клубом будет рассчитан на один год с зарплатой 150 тысяч долларов в месяц.

Теперь руководство «Коринтианса» ждет одобрения трансфера со стороны совета директоров клуба.

«Я хочу играть, – сказал Дрогба. – У меня по-прежнему есть ноги. А когда у меня оказывается мяч, я превращаюсь в ребенка.

В прошлом сезоне меня немного беспокоили колени, но сейчас я чувствую себя хорошо».

Напомним, что предыдущие полтора года Дрогба провел в MLS, выступая за «Монреаль Импэкт» и забил 23 гола в 41 матче за канадский клуб.

В прошлом сезоне «Коринтианс» занял седьмое место в чемпионате Бразилии.