Павел Дацюк: Стараюсь выбирать номер 13 везде, где бы ни выступал
Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк не имеет суеверий насчет любимого номера, но считает, что номер 13 обладает некоей магией.
- Как получилось, что играю под 13 номером... Мне просто нравится это число. Наверное, в нем есть какая-то магия. Я сам выбрал этот номер, когда пришел играть в казанский «Ак Барс». Номер оказался свободен, и я попросил его себе. Это был сезон 1999/2000 и с тех пор я стараюсь выбирать его везде, где бы ни выступал. Пока получается.
Лично у меня нет никаких суеверий
насчет числа 13, поэтому не было и сомнений
при выборе. И не припомню, чтобы кто-то
– родные, друзья, партнеры – отговаривали
меня носить этот номер. Наоборот, мне
нравится, с каким трепетом относятся к
числу 13 некоторые люди. Наверное, это
сильное число, некоторые его даже боятся.
А вообще, слишком много суеверий не
добавляют уверенности в себе, - цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.
Напомним, что в текущем сезоне Дацюк провел за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 34 встречи, в которых забросил девять шайб и отдал 17 голевых передач.