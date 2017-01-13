Павел Дацюк: Стараюсь выбирать номер 13 везде, где бы ни выступал

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк не имеет суеверий насчет любимого номера, но считает, что номер 13 обладает некоей магией.

- Как получилось, что играю под 13 номером... Мне просто нравится это число. Наверное, в нем есть какая-то магия. Я сам выбрал этот номер, когда пришел играть в казанский «Ак Барс». Номер оказался свободен, и я попросил его себе. Это был сезон 1999/2000 и с тех пор я стараюсь выбирать его везде, где бы ни выступал. Пока получается.

Лично у меня нет никаких суеверий насчет числа 13, поэтому не было и сомнений при выборе. И не припомню, чтобы кто-то – родные, друзья, партнеры – отговаривали меня носить этот номер. Наоборот, мне нравится, с каким трепетом относятся к числу 13 некоторые люди. Наверное, это сильное число, некоторые его даже боятся. А вообще, слишком много суеверий не добавляют уверенности в себе, - цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.



Напомним, что в текущем сезоне Дацюк провел за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 34 встречи, в которых забросил девять шайб и отдал 17 голевых передач.