Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов4 : 0Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Дацюк: Стараюсь выбирать номер 13 везде, где бы ни выступал

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк не имеет суеверий насчет любимого номера, но считает, что номер 13 обладает некоей магией.

- Как получилось, что играю под 13 номером... Мне просто нравится это число. Наверное, в нем есть какая-то магия. Я сам выбрал этот номер, когда пришел играть в казанский «Ак Барс». Номер оказался свободен, и я попросил его себе. Это был сезон 1999/2000 и с тех пор я стараюсь выбирать его везде, где бы ни выступал. Пока получается.

Лично у меня нет никаких суеверий насчет числа 13, поэтому не было и сомнений при выборе. И не припомню, чтобы кто-то – родные, друзья, партнеры – отговаривали меня носить этот номер. Наоборот, мне нравится, с каким трепетом относятся к числу 13 некоторые люди. Наверное, это сильное число, некоторые его даже боятся. А вообще, слишком много суеверий не добавляют уверенности в себе, - цитирует Дацюка официальный сайт КХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Дацюк провел за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 34 встречи, в которых забросил девять шайб и отдал 17 голевых передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Гимаев: Может, Знарок доверит мне доску носить на Матче звездЗаслуженный тренер России, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в сборной дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ.Миронов может уехать в «Колорадо» после окончания сезона в КХЛЗащитник московского «Динамо» Андрей Миронов после завершения сезона КХЛ может подписать контракт с «Колорадо» и уехать в НХЛ.Олег Знарок: Надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет дивизиону Боброва выступить успешно на Матче звездГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о задумке организаторов Матча звезд КХЛ назначить помощниками тренеров команд комментаторов «Матч ТВ».Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛОфициальный сайт КХЛ объявил имена тренеров и их помощников, которые будут работать с командами-участниками Матча звезд лиги.Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?Пощадит ли Квартальнов свою бывшую команду?Превью сегодняшнего игрового дня в КХЛ.СКА – «Металлург» (Нк). Текстовая трансляция начнется в 19:30Матч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Мг) сыграет со «Спартаком», ЦСКА – «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)КХЛ, используй опыт Кашпара! После матча «Динамо» родилась смелая идея (видео)На пресс-конференции наставников «Динамо» и «Нефтехимика» Назарову и Орешкину пришлось отвечать на неудобные вопросы журналистов.«Металлург» (Мг) – «Спартак». Текстовая трансляция начнется в 17:00Матч регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».Артем Подшендялов: Не считаю свой гол ключевымНападающий московского «Динамо» Артем Подшендялов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Иван Скобрев: Оценивать «физику» команды будем, когда ребята Кубок над головой поднимутТренер московского «Динамо» Иван Скобрев оценил свой вклад в успех бело-голубых после победы над «Нефтехимиком» - 4:0.Яков Рылов: Давно дома не играли, вот и торопились забиватьЗащитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Сергей Орешкин: Нас спасли два быстрых первых голаГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» - 4:0.Андрей Назаров: Матч с «Динамо» лучше поскорее забыть, мы боремся за путевку в плей-оффГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в поединке с московским «Динамо» - 0:4.Мозес и Зубарев переведены в список травмированных игроковХоккеисты СКА Стив Мозес и Андрей Зубарев не помогут петербургскому клубу в ближайших матчах регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.КХЛ. «Салават Юлаев» уступил «Торпедо», «Локомотив» обыграл «Ак Барс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» одержал победу в матче с «Ак Барсом»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локомотива».Непобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуНепобедимое! Московское «Динамо» не знает поражений в новом годуВ январе бело-голубые одолели четырех соперников на Востоке. А вернувшись в Москву, продолжили победную серию разгромив «Нефтехимик» - 4:0.Московское «Динамо» дома обыграло «Нефтехимик», Рылов сделал дубльМатч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Динамо».Нападающий «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матчаСДК КХЛ объявил о решении дисквалифицировать на три матча форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева за грубый прием в отношении игрока «Слована».
Главные новости
Ралли
Экс-чемпион «Дакара» отказался продолжать гонку
Хоккей
Рене Фазель: Люди, освиставшие гимн России, вели себя бесцеремонно и глупо
Ралли
Эдуард Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»
Футбол
«Ростов» разгромил «Аль-Хиляль», забив четыре безответных мяча
Теннис
Видео дня: Соблазнительный танец Шараповой на съемках рекламы
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. Мужской спринт. Онлайн
Футбол
В Уфе фаната футбола уволили за фото с Семаком
Футбол
Дрогба близок к подписанию контракта с «Коринтиансом»
Футбол
«Халл Сити» объявил об аренде Ниасса
Теннис
Кузнецов не смог выйти в финал турнира в Сиднее
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости