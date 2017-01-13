Сергей Карякин: Осталось всего два спецучастка, но расслабляться нельзя

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал свой результат на десятом этапе ралли-марафона.

Карякин пришел к финишу первым и продолжает лидировать в общем зачете своего класса.

«Длинный спецучасток, немного утомился его ехать. Первая часть трассы была сложной по навигации, заблудился, потерял минут 10, когда вернулся на маршрут, думал, что сильно от всех отстал, но, как оказалось, на второй контрольной точке я был уже первым. Отсюда и сохранил лидерство. Осталось всего два спецучастка, но расслабляться нельзя. Большое спасибо болельщикам, чувствую вашу поддержку и сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши самые смелые ожидания», - написал Карякин в Instagram.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков лидируют два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», к, которую поддерживает банк ВТБ. Сегодня, 13 января пройдет предпоследний 11-й этап ралли-рейда.

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