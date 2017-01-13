Герман Титов: Бой Пакьяо – Михайленко может пройти в июле

Генеральный директор «RCC Boxing Promotions» Герман Титов рассказал о том, что в настоящее время ведет переговоры о поединке суперзвезды мирового бокса филиппинца Мэнни Пакьяо против Дмитрия Михайленко в России.

«Мы обсуждаем этот поединок с промоутером Пакьяо Бобом Арумом. Он может состояться в июле, но пока о точном месте проведения и дате говорить рано, так как Пакьяо предстоит бой против австралийца Джеффа Хорна.

Собственно, бой Пакьяо - Михайленко мог бы состояться уже в ближайшее время, и мы делали предложение стороне филиппинца некоторое время назад, но у нас была дата в мае, что не очень удобно Пакьяо. Поэтому сейчас дождемся результата боя Пакьяо - Хорн и будем работать над приездом легендарного филиппинца в Россию в июле», — рассказал Титов.

Напомним, что последний на сегодня бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом. Мэнни одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO в полусреднем весе. Ранее знаменитый боксер был избран в Сенат Филиппин.