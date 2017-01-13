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Антонио Конте: Доволен своим футбольным Рождеством в Англии, такая атмосфера может быть только в этой стране

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после получения награды, как лучшему тренеру месяца, а также рассказал о самом сложном матче команды в декабре.

«Я очень горд. Это большая честь для меня, но я хочу поблагодарить всех своих игроков, персонал команды и клуб, потому что это наша общая награда. Теперь нам важно успешно продолжать командную работу.

Я остался полностью доволен своим первым футбольным Рождеством в Англии. Такая атмосфера может быть только в этой стране, это просто фантастика. Я надеюсь многократно повторить этот опыт в будущем.

Когда побеждаешь, обычно замечаешь много положительных вещей, а каждая игра складывается по-разному. Мы выиграли 6 матчей, и осуществить это, особенно в декабре, крайне сложно.

Если выделять какой-то матч, то я назову игру с «Вест Бромвичем», потому что это был очень тяжелый поединок, в котором мы забили победный гол всего за 15 минут до окончания основного времени. Мои игроки продемонстрировали выдающийся характер и огромную волю  к победе в концовке той встречи, и я всегда рад видеть это в их исполнении», – приводит слова Конте официальный сайт лондонского клуба.

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