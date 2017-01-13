В Уфе фаната футбола уволили за фото с Семаком

Уфимец Виталий Двоеглазов снялся с новым тренером ФК «Уфа» в день его прилета в аэропорту.

Уфимец Виталий Двоеглазов сегодня разместил на своей личной странице Вконтакте сообщение, что его увольняют за фото, которое он сделал в аэропорту Уфы 30 декабря. На фото сняты он и новый главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак.

- Данная фотография была опубликована мной в контакте на своей странице утром того же дня (30 декабря), - пишет Виталий Двоеглазов. - В этот же день ведущие СМИ города Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя. 9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно, какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!

Виталия Двоеглазова хорошо знают футбольные фанаты и спортивные журналисты. Один из его коллег рассказал Медиакорсети:

- Знаю Виталия много лет - это искренний фанат футбола. В его «закромах» болельщика множество выездов за любимую команду. Несмотря на дождь и снег, он всегда работал фотокорром около бровки... Если будут увольнять из-за фото с новым тренером «Уфы», то давайте тогда применять санкции ко всем тем, кто фотографирует еду и прочее людское бытие...

По данным редакции, Виталий 10 января написал заявление об увольнении по собственному желанию, он работал инспектором службы авиационной безопасности, теперь он - безработный.

Мы связались с Виталием Двоеглазовым, он подтвердил, что написал заявление об увольнении, «чтобы не портить трудовую книжку», также он заявил, что «все написал в своем посте и больше ему добавить нечего».