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18-летний защитник «Зальцбурга» перешел в «РБ Лейпциг» за 10 миллионов евро

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Ред Булл Лейпциг»Комментарии

Защитник «Зальцбурга» Дайот Упамекано перешел в «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкой команды.

18-летний француз подписал контракт с «Быками», рассчитанный до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне защитник, рост которого 185 см, принял участие в 21 матче австрийской команды и забил два мяча.

В 2014-м дебютировал в составе юношеской сборной Франции, с тех пор провел 29 матчей за молодежные сборные разных возрастов и забил один мяч

По информации transfermarkt.de, команда из Лейпцига заплатила за француза 10 миллионов евро, при его цене в пять миллионов евро.

«Дайот очень вырос, как футболист за последние полтора года. Он привлек к себе внимание сильных клубов. Он прекрасно подходит нашей команде и нашей философии. Мы очень рады, что он выбрал наш клуб, несмотря на большое количество предложений», - прокомментировал трансфер Ральф Рангник, главный тренер «Лейпцига».

В новом клубе Дайот будет выступать под 17-м номером.

Напомним, после 16 матчей бундеслиги «Лейпциг» занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.

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