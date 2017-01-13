18-летний защитник «Зальцбурга» перешел в «РБ Лейпциг» за 10 миллионов евро
Защитник «Зальцбурга»
Дайот Упамекано перешел в «РБ Лейпциг», сообщает официальный сайт немецкой
команды.
18-летний
француз подписал контракт с «Быками», рассчитанный до июня 2021 года.
В нынешнем сезоне защитник, рост которого 185 см, принял участие в 21 матче австрийской команды и забил два мяча.
++ Winterneuzugang ++ #RBLeipzig verpflichtet Dayot #Upamecano von @RedBullSalzburg. 18-jährige Franzose erhält einen Vertrag bis Juni 2021! pic.twitter.com/48yHUqeG4y— RB Leipzig (@DieRotenBullen) 13 января 2017 г.
В 2014-м
дебютировал в составе юношеской сборной Франции, с тех пор провел 29 матчей за
молодежные сборные разных возрастов и забил один мяч
По информации transfermarkt.de,
команда из Лейпцига заплатила за француза 10 миллионов евро, при его цене в
пять миллионов евро.
«Дайот очень
вырос, как футболист за последние полтора года. Он привлек к себе внимание
сильных клубов. Он прекрасно подходит нашей команде и нашей философии. Мы очень
рады, что он выбрал наш клуб, несмотря на большое количество предложений», -
прокомментировал трансфер Ральф Рангник, главный тренер «Лейпцига».
В новом клубе
Дайот будет выступать под 17-м номером.
Напомним, после 16 матчей бундеслиги «Лейпциг» занимает вторую строчку турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.
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