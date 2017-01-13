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Тульский «Арсенал» усилился футболистом сборной Румынии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого принадлежали бухарестской «Стяуа».

Как сообщает издание Gazeta Sporturilor, в январе 2017 года контракт футболиста со «Стяуа» истек, и стороны решили его не продлевать. Таким образом, в «Арсенал» 31-летний игрок перешел на правах свободного агента.

Отмечается, что Бурчану подписал контракт на 2,5 года с окладом в 45 тысяч евро в месяц. 

Добавим, что новичок российского клуба помимо Румынии поиграл в чемпионате Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».

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