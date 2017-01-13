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Видео дня: Соблазнительный танец Шараповой на съемках рекламы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своем Instagram видео, которое вызвало настоящий фурор в соцсетях.

Во время съемок рекламы для компании Head спортсменка энергично двигает бедрами и улыбается. Видеозапись закольцована, как непрерывный ролик.

На данный момент видео посмотрели более 364 тысяч человек, которые оставили более 1,2 комментариев.

В Twitter этот небольшой клип собрал более 600 ретвитов и 3,5 тысячи лайков.

On the set of @headtennis_official 😉

Видео опубликовано Maria Sharapova (@mariasharapova)

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