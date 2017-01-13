Команда Dendi и Resolution вылетела с WESG 2016
Украинский коллектив Team Ukraine покинул турнир World Electronic Sports Games 2016.
Команда заняла четвертое место в группе D и закончила свое выступление на турнире после ничьи с таиландской командой Signature.Trust.
Напомним, что в составе Team Ukraine выступали Данил «Dendi» Ишутин, Роман «Resolut1on» Фоминок, Виктор «GeneRaL» Нигрини, Иван «ArtStyle» Антонов и Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко.
World Electronic Sports Games пройдет с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по Dota 2 составит 1,5 миллиона долларов.
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