«Амур» расторг контракты с экс-игроками системы СКА Тихоновым и Орловичем-Грудковым

Защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков покинули хабаровский «Амур».

Как сообщает официальный сайт дальневосточного клуба, контракты с хоккеистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Тихонов и Орлович-Грудков стали игроками «Амура» 6 декабря. С ними были заключены двусторонние контракты. Хоккеисты пополнили состав хабаровчан в рамках сделки по обмену в СКА защитника Артема Зуба. Тихонов провел за дальневосточный клуб два матча, в которых заработал коэффициент полезности «-2». На счету Орловича-Грудкова семь игр в регулярном чемпионате КХЛ и одна заброшенная шайба.

До переезда в Хабаровск оба игрока выступали в системе СКА за молодежную команду СКА-1946 и фарм-клуб в ВХЛ «СКА-Неву».