Златан Ибрагимович: Гол Мхитаряна навсегда останется в памяти болельщиков «Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал гол своего партнера по клубу Генриха Мхитаряна в матче 18-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (3:1).

Напомним, игрок сборной Армении забил мяч «ударом скорпиона», а Ибрагимович выполнил голевой пас.

«Это был удивительный гол. Сложно описать словами, насколько это тяжело. Вы можете вообразить себе такое, но вот сотворить подобное в игре гораздо сложнее.

Рад за Генриха, потому что его гол навсегда останется в памяти болельщиков «Юнайтед». Я и сам был рад поучаствовать в этом, поскольку этот мяч – что-то удивительное для фанатов. В этом и есть красота игры», – сказал нападающий, слова которого приводит Goal.

Отметим, что гол Мхитаряна в ворота «Сандерленда» признан лучшим в чемпионате Англии по итогам декабря.