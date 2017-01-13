Зимние игры «Гераклион» 2017: Проверено временем!
Время новых испытаний! И новых достижений! Функциональное многоборье продолжает писать свою историю: 21-22 января в Москве на стадионе «Салют Гераклион» состоятся юбилейные, пятые Зимние игры «Гераклион»!
Зимние игры – главное событие сезона для фитнес-сообществ
На протяжении двух дней каждая из категорий будет соревноваться в уникальных заданиях, призванных максимально объективно оценить физические и волевые качества, навыки и умения успешно преодолевать разностороннюю нагрузку! Наиболее яркими обещают стать соревнования команд, которые с каждым годом набирают все большую популярность. Помимо высочайших требований к индивидуальным качествам каждого из шести атлетов, для успешного выступления необходима слаженная командная работа и тактика, с умом подобранная под каждое из заданий. Дополнительной интриги добавляет тот факт, что целый ряд титулованных атлетов, включая многократных победителей российских и международных соревнований Оксану Сливенко, Елену Комарову, Марию Филиппову, Эраста Палкина и Сергея Колтовского, будут выступать именно в командах!
«Подбор атлетов в командном дивизионе становится все более мощным с каждыми соревнованиями, но на Зимних играх «Гераклион» нас ждет действительно особенная заруба! Призываю всех болельщиков обвести эти два дня в календаре и стать свидетелями классного спортивного зрелища, которое по-настоящему заряжает и мотивирует! Встретимся на «Салюте Гераклионе»!» - сказала серебряный призер Олимпиады, трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике и лучший российский атлет Оксана Сливенко, возглавляющая всероссийскую Федерацию функционального многоборья.
По сравнению с прошлым годом произошло сразу несколько изменений в категориях участников: добавился командный и новые ветеранские дивизионы. Команды формируются по принципу «3 мужчины + 3 женщины» - по аналогии с CrossFit Games, а у «мастеров» вместо традиционной категории 40+ появилось сразу две: 40-44 года и 45+, что вызвано ростом числа участников, которое позволяет разделять возрастных атлетов на несколько групп. Вместе с тем упразднена любительская категория «Б», которая изжила себя в связи с тем, что, по сути, стала полупрофессионал
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КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЗИМНИХ ИГР «ГЕРАКЛИОН» 2017
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личный зачет: 18-39 лет, мужчины/женщины;
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мастера: 40-44 года, мужчины/женщины;
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мастера: 45+, мужчины;
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команды: 3 мужчины + 3 женщины.
РАСПИСАНИЕ
21 января, суббота: 9:00 - 19:00 (все категории)
22 января, воскресенье: 9:00 - 19:00 (все категории)
Место проведения: СК «Салют Гераклион» (Москва, ул. Лодочная, д.15 стр.1А)
Для справки: Функциональное многоборье - спортивное направление, которое стремительно набирает популярность. Девиз функционального многоборья «Будь готов ко всему», то есть атлет должен быть готов к любому спортивному заданию и жизненной ситуации. В функциональном многоборье принято, что участники узнают накануне, что им придется выполнять на соревнованиях. А задания, между тем, могут быть совершенно непредсказуемыми