Зимние игры «Гераклион» 2017: Проверено временем!

Время новых испытаний! И новых достижений! Функциональное многоборье продолжает писать свою историю: 21-22 января в Москве на стадионе «Салют Гераклион» состоятся юбилейные, пятые Зимние игры «Гераклион»!

Зимние игры – главное событие сезона для фитнес-сообществ а, хотя говорить о подобных соревнованиях как о банальном фитнес-событии нельзя: функциональное многоборье, несмотря на имеющиеся сложности, уверенно движется к тому, чтобы стать официально зарегистрированн ым видом спорта в России. Проведение турнира традиционно предваряет онлайн-отбор, выявляющий среди сотен претендентов со всей страны тех, кто достоин выступить в одном из самых массовых и престижных соревнований России!

На протяжении двух дней каждая из категорий будет соревноваться в уникальных заданиях, призванных максимально объективно оценить физические и волевые качества, навыки и умения успешно преодолевать разностороннюю нагрузку! Наиболее яркими обещают стать соревнования команд, которые с каждым годом набирают все большую популярность. Помимо высочайших требований к индивидуальным качествам каждого из шести атлетов, для успешного выступления необходима слаженная командная работа и тактика, с умом подобранная под каждое из заданий. Дополнительной интриги добавляет тот факт, что целый ряд титулованных атлетов, включая многократных победителей российских и международных соревнований Оксану Сливенко, Елену Комарову, Марию Филиппову, Эраста Палкина и Сергея Колтовского, будут выступать именно в командах!

«Подбор атлетов в командном дивизионе становится все более мощным с каждыми соревнованиями, но на Зимних играх «Гераклион» нас ждет действительно особенная заруба! Призываю всех болельщиков обвести эти два дня в календаре и стать свидетелями классного спортивного зрелища, которое по-настоящему заряжает и мотивирует! Встретимся на «Салюте Гераклионе»!» - сказала серебряный призер Олимпиады, трехкратная чемпионка мира по тяжелой атлетике и лучший российский атлет Оксана Сливенко, возглавляющая всероссийскую Федерацию функционального многоборья.

По сравнению с прошлым годом произошло сразу несколько изменений в категориях участников: добавился командный и новые ветеранские дивизионы. Команды формируются по принципу «3 мужчины + 3 женщины» - по аналогии с CrossFit Games, а у «мастеров» вместо традиционной категории 40+ появилось сразу две: 40-44 года и 45+, что вызвано ростом числа участников, которое позволяет разделять возрастных атлетов на несколько групп. Вместе с тем упразднена любительская категория «Б», которая изжила себя в связи с тем, что, по сути, стала полупрофессионал ьной. Теперь атлетам предлагается соревноваться в единой возрастной группе 18-39 лет.

Приходи поддержать атлетов! Стань частью главного события зимы!

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЗИМНИХ ИГР «ГЕРАКЛИОН» 2017

личный зачет: 18-39 лет, мужчины/женщины;

мастера: 40-44 года, мужчины/женщины;

мастера: 45+, мужчины;

команды: 3 мужчины + 3 женщины.

РАСПИСАНИЕ

21 января, суббота: 9:00 - 19:00 (все категории)

22 января, воскресенье: 9:00 - 19:00 (все категории)

Место проведения: СК «Салют Гераклион» (Москва, ул. Лодочная, д.15 стр.1А)

Официальный сайт турнира

Для справки: Функциональное многоборье - спортивное направление, которое стремительно набирает популярность. Девиз функционального многоборья «Будь готов ко всему», то есть атлет должен быть готов к любому спортивному заданию и жизненной ситуации. В функциональном многоборье принято, что участники узнают накануне, что им придется выполнять на соревнованиях. А задания, между тем, могут быть совершенно непредсказуемыми : от подтягиваний, гребли, бега и работы со штангой до ходьбы на руках, выходов силой на кольцах и переворачивания огромных автомобильных покрышек. При этом основной принцип – разнонаправленна я работа на интенсивность без использования максимальных отягощений. Функциональное многоборье доказало свою эффективность в развитии спортсменов и становится все более популярным, привлекая в свои ряды именитых атлетов из других видов спорта.