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Дмитрий Шляхтин: Минспорт РФ не может оплачивать выезд спортсменов на соревнования не под флагом России

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о предстоящей встрече с рабочей группой IAAF.

- На данный момент ВФЛА получена только одна заявка на индивидуальный допуск - Марии Кучиной. Сколько еще заявок ожидаем получить? Сложность заключается в том, что стоит вопрос: на какие деньги поедут спортсмены на эти соревнования, если получат допуск? По линии Министерства спорта РФ их выезд на соревнования в качестве нейтральных спортсменов не может быть оплачен.

Эту тему мы планируем обсудить в ходе очередной встречи с рабочей группой IAAF. Возможно, для кого-то из спортсменов может быть сделано исключение, - передает слова Шляхтина ТАСС.

Ранее ряд российских спортсменов отправили в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки для участия в международных стартах. Среди атлетов Мария Кучина и Сергей Шубенков.

IAAF на своем официальном сайте опубликовала критерии допуска российских спортсменов к международным стартам в индивидуальном порядке. В одном из критериев сообщается: «спортсмен должен доказать, что не вовлечен в допинговые скандалы и не совершал махинаций с пробирками».

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD.

Добавим, что Дмитрий Шляхтин был переизбран на пост главы ВФЛА 9 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции. На пост руководителя федерации также претендовали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов и генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

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