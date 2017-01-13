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«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева

Источник:  Р-СпортКомментарии

Футбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему на замену футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева.

«Зенит» рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур Юсупов», - сообщил «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне Юсупов сыграл за команду из Санкт-Петербурга 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу, по данным transfermarkt.de, стоимость 27-летнего футболиста составляет три миллиона евро.

24-летний хавбек «Рубина» также оценен немецким порталом в три миллиона евро. Оздоев сыграл за казанскую команду 12 матчей.

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