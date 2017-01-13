«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева
Футбольный
клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему
на замену футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева.
«Зенит»
рассматривает вариант укрепления центральной зоны приглашением Оздоева. Если
переход состоится, команду с большой долей вероятности покинет Артур
Юсупов», - сообщил «Р-Спорту» источник, знакомый с ситуацией.
В нынешнем
сезоне Юсупов сыграл за команду из Санкт-Петербурга 13 матчей, в которых забил
один мяч и отдал одну результативную передачу, по данным transfermarkt.de, стоимость
27-летнего футболиста составляет три миллиона евро.
24-летний хавбек «Рубина» также оценен немецким порталом в три миллиона евро. Оздоев сыграл за казанскую команду 12 матчей.
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