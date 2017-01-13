Дзадза перешел в «Валенсию» на правах аренды

Нападающий Симоне Дзадза до конца сезона перебрался в испанскую «Валенсию» на правах аренды. Об этом сообщает испанская Marca.

По информации издания, аренда нападающего «Ювентуса» обойдется «летучим мышам» в два миллиона евро. Еще 18 миллионов туринцы заработают, если руководство «Валенсии» решит по окончании сезона выкупить полностью контракт игрока.

Напомним, что в текущем сезоне 25-летний Симоне Дзадза на правах аренды выступал за «Вест Хэм». Он провел 11 матчей за команду и ни разу не отметился результативными действиями.

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