Олег Знарок: У «Кузни» есть характер, но не хватает мастерства
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (9:1).
- Я, наверно, скажу, что «Металлург» был и наглой, и дерзкой командой. Соперник перебросал нас в какой-то отрезок матча. Молодые, задорные, бьются за каждый метр, за каждую шайбу. Мой коллега обучит их, характер есть у команды, но мастерства не хватает. А так, не зря оттуда постоянно забирают игроков, которые растут. Дай бог, чтобы было так в дальнейшем. «Кузня» здорово сыграла против ЦСКА, просто не хватило сил.
- Сегодня одержана крупная победа, «Авангарду» немало шайб заброшено. Как удалось команду реанимировать после неудачной серии?
- Еще давно реанимировали, уже четвертая победа.
- Получается, вывели команду на хороший уровень физический, были претензии у вас к ребятам.
- После «Авангарда» я говорил, что сил хватает, никакой ямы не было. Психологически трудно было немного, не могли забить, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1.
За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.
Напомним, в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.
Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Металлург Нк - 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Белов (Яковлев, Ковальчук), 0:32 (1:0). Тихонов (Рыков), 9:08 (2:0). Хохлачёв (Кетов), 9:35 (3:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 19:38 (4:0 - бол.). Шипачёв 21:09 (5:0 - бол.). Шипачёв (Дадонов), 24:36 (6:0 - мен.). Хафизуллин (Шипачёв, Дадонов), 51:43 (7:0). Разумов (Михеев, Ионин), 53:21 (7:1). Дацюк (Шестёркин, Ковальчук), 53:41 (8:1). Гусев (Рыков, Дадонов), 59:48 (9:1).
Место и дата
13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция