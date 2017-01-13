Олег Знарок: У «Кузни» есть характер, но не хватает мастерства

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (9:1).

- Я, наверно, скажу, что «Металлург» был и наглой, и дерзкой командой. Соперник перебросал нас в какой-то отрезок матча. Молодые, задорные, бьются за каждый метр, за каждую шайбу. Мой коллега обучит их, характер есть у команды, но мастерства не хватает. А так, не зря оттуда постоянно забирают игроков, которые растут. Дай бог, чтобы было так в дальнейшем. «Кузня» здорово сыграла против ЦСКА, просто не хватило сил.

- Сегодня одержана крупная победа, «Авангарду» немало шайб заброшено. Как удалось команду реанимировать после неудачной серии?

- Еще давно реанимировали, уже четвертая победа.

- Получается, вывели команду на хороший уровень физический, были претензии у вас к ребятам.

- После «Авангарда» я говорил, что сил хватает, никакой ямы не было. Психологически трудно было немного, не могли забить, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1.

За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

Напомним, в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».