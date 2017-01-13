Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:9).

- Плохо, что установили антирекорд, пропустив девять голов. Очевидно, что СКА на две-три головы выше. Это та команда, как уже писалось в прессе, которая может играть в НХЛ. Мы стараемся, учимся, играем тем, что имеем, играем, как можем. Конечно, была видна робость у игроков. Чтобы обыгрывать команды, лидирующие в чемпионате, нужна смелость, наглость, дерзость.

- Как вы мотивируете команду на такие матчи?

- Сегодня на установке сказал, что в СКА есть игроки, которые не начинали сразу ездить на «Мерседесах», а ездили на УАЗиках, которые делались через труд, работу. Выходите, доказывайте, что вы хотите играть в командах, которые бьются за места. Главный тренер СКА и сборной, может, сегодня увидел каких-то кандидатов. К сожалению, у нас такое финансовое положение, что мы не можем приобрести тренера, который будет нас помаленьку тянуть, как локомотив. У нас некоторые игроки всего 1-2 сезона играют в КХЛ, все 60 матчей им сложно провести с такими переездами. Нужно время, нужен опыт, - приводит слова Берднкова корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1.

За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

Напомним, в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».