Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:9).
- Плохо, что установили антирекорд, пропустив девять голов. Очевидно, что СКА на две-три головы выше. Это та команда, как уже писалось в прессе, которая может играть в НХЛ. Мы стараемся, учимся, играем тем, что имеем, играем, как можем. Конечно, была видна робость у игроков. Чтобы обыгрывать команды, лидирующие в чемпионате, нужна смелость, наглость, дерзость.
- Как вы мотивируете команду на такие матчи?
- Сегодня на установке сказал, что в СКА есть игроки, которые не начинали сразу ездить на «Мерседесах», а ездили на УАЗиках, которые делались через труд, работу. Выходите, доказывайте, что вы хотите играть в командах, которые бьются за места. Главный тренер СКА и сборной, может, сегодня увидел каких-то кандидатов. К сожалению, у нас такое финансовое положение, что мы не можем приобрести тренера, который будет нас помаленьку тянуть, как локомотив. У нас некоторые игроки всего 1-2 сезона играют в КХЛ, все 60 матчей им сложно провести с такими переездами. Нужно время, нужен опыт, - приводит слова Берднкова корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1.
За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.
Напомним, в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.
Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Металлург Нк - 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Белов (Яковлев, Ковальчук), 0:32 (1:0). Тихонов (Рыков), 9:08 (2:0). Хохлачёв (Кетов), 9:35 (3:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 19:38 (4:0 - бол.). Шипачёв 21:09 (5:0 - бол.). Шипачёв (Дадонов), 24:36 (6:0 - мен.). Хафизуллин (Шипачёв, Дадонов), 51:43 (7:0). Разумов (Михеев, Ионин), 53:21 (7:1). Дацюк (Шестёркин, Ковальчук), 53:41 (8:1). Гусев (Рыков, Дадонов), 59:48 (9:1).
Место и дата
13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция