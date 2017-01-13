Вадим Шипачев: Хорошо, что забросили «Металлургу» сразу

Форвард СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» (9:1).

- Знали, что «Металлург» - быстрая команда, что молодые ребята бегают, играют по заданию. Хорошо, что сразу забили. Тренеры так и говорили: что нужно открыть счет сразу. Чтобы игра не была такой упорной, как в прошлый раз.

- К «Сибири готовитесь уже?

- Нам завтра расскажут про «Сибирь», но вообще, хорошая, боевая команда, - передает слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».