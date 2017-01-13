Вадим Шипачев: Хорошо, что забросили «Металлургу» сразу
Форвард СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» (9:1).
- Знали, что «Металлург» - быстрая команда, что молодые ребята бегают, играют по заданию. Хорошо, что сразу забили. Тренеры так и говорили: что нужно открыть счет сразу. Чтобы игра не была такой упорной, как в прошлый раз.
- К «Сибири готовитесь уже?
- Нам завтра расскажут про «Сибирь», но вообще, хорошая, боевая команда, - передает слова Шипачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.
В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.
Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Металлург Нк - 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Белов (Яковлев, Ковальчук), 0:32 (1:0). Тихонов (Рыков), 9:08 (2:0). Хохлачёв (Кетов), 9:35 (3:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 19:38 (4:0 - бол.). Шипачёв 21:09 (5:0 - бол.). Шипачёв (Дадонов), 24:36 (6:0 - мен.). Хафизуллин (Шипачёв, Дадонов), 51:43 (7:0). Разумов (Михеев, Ионин), 53:21 (7:1). Дацюк (Шестёркин, Ковальчук), 53:41 (8:1). Гусев (Рыков, Дадонов), 59:48 (9:1).
Место и дата
13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция