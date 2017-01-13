Александр Хохлачев: Счет матча с «Кузней» по игре

Форвард СКА Александр Хохлачев подвел итоги матча против новокузнецкого «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (9:1).

- Мы хорошо начали, забили свои голы. Счет по игре. Для нас было главным хорошо начать. В первом периоде мы практически сделали игру. Также хорошо команда играла и во втором, и в третьем периодах. Для нас матч сложился удачно.

- Вы давно не забивали. Этот гол придаст еще больше уверенности в себе?

- Каждый игрок рад, когда забивает. Буду стараться играть также, - передает слова Хохлачева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».