Евгений Дадонов: Если Овечкин будет играть до того же возраста, что у Ягра - он может обогнать его по очкам в НХЛ

Форвард СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (9:1) и высказался о достижении Александра Овечкина, набравшего в НХЛ больше тысячи очков.

- Мы не настраивались на матч как на проходной. Понятно, что «Кузня» потеряла шансы на плей-офф, но все равно они играют в хоккей. Например, провели хороший матч с ЦСКА. Забили удачно в начале. У «Кузни» тоже были шансы. Видел, что в первом периоде по броскам было 10-10. Так получилось, что у нас много залетело.

- Овечкин в НХЛ набрал тысячу очков. Кто-то из российских хоккеистов может его догнать в обозримом будущем?

- Читал статью, что шесть-семь россиян может. Надеюсь, они все дойдут до этой отметки. За Александра рад.

- Можно сказать, что это гордость для всего российского хоккея?

- Думаю, что да. Он же по-моему не первый хоккеист из России, который набрал столько очков.

- Из действующих игроков Ягр набрал более 1800 очков. По силам Овечкину забраться на такую же высоту?

- Сложно сказать. Если будет играть до того же возраста, что Ягр - может, он его и обгонит. Но не всем дано столько играть, - передает слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Овечкин 11 января в матче «Вашингтон» - «Питтсбург» (5:2) набрал 1000-е и 1001-е очко за карьеру в НХЛ.

СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.

Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».