Евгений Дадонов: Если Овечкин будет играть до того же возраста, что у Ягра - он может обогнать его по очкам в НХЛ
Форвард СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (9:1) и высказался о достижении Александра Овечкина, набравшего в НХЛ больше тысячи очков.
- Мы не настраивались на матч как на проходной. Понятно, что «Кузня» потеряла шансы на плей-офф, но все равно они играют в хоккей. Например, провели хороший матч с ЦСКА. Забили удачно в начале. У «Кузни» тоже были шансы. Видел, что в первом периоде по броскам было 10-10. Так получилось, что у нас много залетело.
- Овечкин в НХЛ набрал тысячу очков. Кто-то из российских хоккеистов может его догнать в обозримом будущем?
- Читал статью, что шесть-семь россиян может. Надеюсь, они все дойдут до этой отметки. За Александра рад.
- Можно сказать, что это гордость для всего российского хоккея?
- Думаю, что да. Он же по-моему не первый хоккеист из России, который набрал столько очков.
- Из действующих игроков Ягр набрал более 1800 очков. По силам Овечкину забраться на такую же высоту?
- Сложно сказать. Если будет играть до того же возраста, что Ягр - может, он его и обгонит. Но не всем дано столько играть, - передает слова Дадонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Овечкин 11 января в матче «Вашингтон» - «Питтсбург» (5:2) набрал 1000-е и 1001-е очко за карьеру в НХЛ.
СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1. За петербургский клуб дубль оформил Вадим Шипачев, также отличились Антон Белов, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Евгений Дадонов, Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Никита Гусев, в составе гостей единственную шайбу забросил Алексей Разумов.
В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка лидируют после 49 матчей со 115 очками, новокузнецкая команда занимает последнее место на Востоке, имея в активе 30 очков. Победная серия армейцев составляет четыре игры.
Следующий матч СКА проведет 15 января дома против «Сибири», «Металлург» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».
Матч
СКА - Металлург Нк - 9:1 (4:0, 2:0, 3:1)
Голы:
Белов (Яковлев, Ковальчук), 0:32 (1:0). Тихонов (Рыков), 9:08 (2:0). Хохлачёв (Кетов), 9:35 (3:0). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 19:38 (4:0 - бол.). Шипачёв 21:09 (5:0 - бол.). Шипачёв (Дадонов), 24:36 (6:0 - мен.). Хафизуллин (Шипачёв, Дадонов), 51:43 (7:0). Разумов (Михеев, Ионин), 53:21 (7:1). Дацюк (Шестёркин, Ковальчук), 53:41 (8:1). Гусев (Рыков, Дадонов), 59:48 (9:1).
Место и дата
13 января 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция