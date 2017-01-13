«Ростов» и «Гамбург» согласовали трансфер Эззатоллахи

Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что интерес к 20-летнему игроку проявляет «Гамбург». По информации издания, клубы уже практически согласовали все детали трансфера футболиста, и официально о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Также сообщается, что помимо «Гамбурга» интерес к Эззатоллахи проявлял «Сток Сити».

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