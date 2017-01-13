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Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 22 минуты 34 секунды и не допустивший ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал австриец Юлиан Эберхард, а замкнул тройку лидеров Эмиль Хегле Свендсен из Норвегии.

Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Дмитрий Малышко. Он занял шестое место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки. 

Кубок мира
Пятый этап
Рупольдинг (Германия)
Мужчины
Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22:34.2 (0 промахов)
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 22:52.2 (0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 23:13.9 (0)
4. Арнд Пайффер (Германия) – +51,8 (0)
5. Симон Шемпп (Германия) – +52,8 (1)
6. Дмитрий Малышко (Россия) – +56,2 (0)
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – +59,5 (0)
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +1.00,4 (1)
9. Даниэль Ландертингер (Австрия) – +1.02,8 (1)
10. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) – +1.07,7 (0)
...19. Евгений Гараничев (Россия) – +1.25,0 (1)
...23. Антон Бабиков (Россия) – +1.27,6 (1)
24. Антон Шипулин (Россия) – +1.27,6 (3)
...31. Максим Цветков (Россия) – +1.38,9 (1)
...58. Матвей Елисеев (Россия) – +2.18,9 (3)

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