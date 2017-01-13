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Дэнни Роуз: Уокер – лучший защитник АПЛ, но я не говорю ему об этом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз выразил мнение, что его одноклубник и партнер по сборной Англии Кайл Уокер является лучшим защитником в чемпионате страны.

«Лично для меня Кайл является лучшим в АПЛ, но я ему не говорю об этом. Стараюсь брать с него пример, слежу за его тренировками. Мы никогда не тренируемся вместе, и, наверное, это хорошо. Уокер сильнее и быстрее меня, но я не думаю об этом», – сказал Роуз, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что оба игрока могут перебраться в «Манчестер Сити» за 60 млн евро.

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