Дэнни Роуз: Уокер – лучший защитник АПЛ, но я не говорю ему об этом

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз выразил мнение, что его одноклубник и партнер по сборной Англии Кайл Уокер является лучшим защитником в чемпионате страны.

«Лично для меня Кайл является лучшим в АПЛ, но я ему не говорю об этом. Стараюсь брать с него пример, слежу за его тренировками. Мы никогда не тренируемся вместе, и, наверное, это хорошо. Уокер сильнее и быстрее меня, но я не думаю об этом», – сказал Роуз, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что оба игрока могут перебраться в «Манчестер Сити» за 60 млн евро.