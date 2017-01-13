«Вест Хэм» принял решение продать Пайе

«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.

Ранее главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал порталу, что 29-летний француз отказался играть за «молотобойцев» и уведомил клуб о желании покинуть команду.

Отметим, что «Вест Хэм» уже ответил отказом на предложение «Марселя», предложившего за хавбека £ 20 млн. Однако, как сообщает портал, «Марсель» готов увеличить цену до £ 30 млн.

Добавим, что по информации различных источников, на игрока сборной Франции претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и лондонский «Арсенал». «Вест Хэм» готов отпустить Пайе в Манчестер, но взамен хочет получить сразу двух игроков «Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсльяля.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Франции провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

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