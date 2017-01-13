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Владимир Габулов: В «Арсенал» меня пригласили люди, к которым отношусь с большим уважением

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Новичок «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о причинах своего перехода в тульский клуб.

«В «Арсенал» меня пригласили люди, к которым я отношусь с большим уважением. Они попросили меня помочь выйти команде из нынешней ситуации. Для меня это очень интересный вызов. Учитывая тот факт, что осеннюю часть чемпионата я пропустил, с большим воодушевлением принял предложение

«Арсенала».  Нам обязательно нужно исправлять турнирную ситуацию. Подчеркну, что положение в таблице не должно давить на «Арсенал». Всем вместе нужно его исправить и порадовать болельщиков хорошими результатами», – заявил голкипер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что Габулов покинул московское «Динамо» летом и с тех пор оставался без клуба.

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