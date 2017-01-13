Владимир Плющев: Капризову не стоит спешить с отъездом в НХЛ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, что форвару «Салавата Юлаева» Кириллу Капризову не стоит спешить с отъездом в Национальную хоккейную лигу.

- Капризову не стоит спешить с отъездом в НХЛ. Он получил фундамент в Новокузнецке, сейчас шлифует его в «Салавате Юлаеве» — думаю, пока стоит продолжать это делать в КХЛ. За океан надо ехать состоявшимся игроком, чтобы не стать мясом для тафгаев.

Видите ли вы у Капризова потенциал для того, чтобы в будущем закрепиться в НХЛ?

У него отличные задатки. Он очень умный и хитрый мальчик, может создать момент из ничего, сам завершить атаку, - передает слова Плющева Лента.Ру.

Напомним, что на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.