Антонио Конте: В матче с «Лестером» нам очень важно возобновить победную серию
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в рамках 21-го тура АПЛ.
«Это большой матч. Мы начали этот месяц с поражения от «Тоттенхэма», что несколько обидно, потому что мне казалось, что мы показывали ровную игру в том матче. Но теперь нас ожидает трудная выездная игра с «Лестером», в которой для нас важно возобновить победную серию в АПЛ. Мы должны провести этот матч очень внимательно», – сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт «синих».
Напомним, лондонский клуб сыграет с действующим чемпионом Англии 14 января.
Матч
Место и дата
14 января 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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