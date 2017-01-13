Антонио Конте: В матче с «Лестером» нам очень важно возобновить победную серию

Дэнни Роуз: Уокер – лучший защитник АПЛ, но я не говорю ему об этом

Защитник «Тоттенхэма» Данни Роуз выразил мнение, что его одноклубник и партнер по сборной Англии Кайл Уокер является лучшим защитником в чемпионате Англии.