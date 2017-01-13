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В ФИФА отмечают, что чилийцы наиболее активно покупают билеты на матчи Кубка конфедераций

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 января завершается первый этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций. Билеты по-прежнему в наличии.

Болельщики из всех стран мира по-прежнему могут подать заявки на приобретение билетов на все матчи. Это можно сделать на сайте fifa.com/bilet до 19 января 2017 года. После этого продажа билетов путем жеребьевки завершится. На нынешнем этапе у болельщиков есть лучшая возможность приобрести билеты на самые популярные матчи. В дальнейшем продажи будут осуществляться в порядке живой очереди.

Если число заявок на билеты определенной категории на тот или иной матч превысит число доступных билетов, состоится жеребьевка. Не позднее 28 февраля все болельщики, пожелавшие приобрести билеты, получат уведомление, была ли их заявка удовлетворена.

Отмечается, что сейчас в продаже есть билеты на все матчи Кубка конфедераций, включая матчи с участием сборной России и финал.

Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч и максимум – на десять матчей. Таким образом, каждый болельщик может подать заявку максимум на 60 билетов. Билеты, приобретенные до 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены по указанному при оформлении заказа адресу в течение апреля 2017 года.

- C оптимизмом смотрим на динамику продаж и видим активный спрос как со стороны россиян, так и иностранцев. Особенно выделяются чилийцы, и это интересно, так как до России им предстоит добираться практически через полмира и преодолеть около 14 тысяч километров, - отметили в пресс-службе ФИФА.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе A сыграют России, Новая Зеландия, Португалия и Мексика. В группе B – Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки (определится 5 февраля 2017).

В матче открытия 17 июня в Санкт-Петербурге сыграют Россия и Новая Зеландия.

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