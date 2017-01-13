Денис Казанский: Шнайдерлин оказался не в той команде, а главное не в то время

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался о переходе французского полузащитника Моргана Шнайдерлина из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».

«Шнайдерлен в «Эвертоне». Жаль, отличный хавбек не в той команде оказался, а главное не в то время. «Эвертону» точно в плюс покупка», – написал Казанский на своей странице в Twitter.

Отметим, что «ирисок» сейчас тренирует Рональд Куман, который знаком с футболистом по совместной работе в «Саутгемптоне».

Ранее наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью заявил, что готов отпустить игрока, поскольку тот не вписывается в его игровую схему.

«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?