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Владимир Драчев: Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей форме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.

Мы не спроста набрали телефонный номер Владимира Драчева сразу после окончания гонки. Именно он последним из наших побеждал в Рупольдинге в индивидуальной гонке 21 год назад.

- Владимир Петрович, получается, Рупольдинг не наше место?

- Ну что я могу сказать: то ли мы стали худше выступать, то ли наши соперники усилились, - смеется Владимир Драчев.

- Может местная трасса имеет какие-то особенности?

- Это очень сложная трасса - там сплошные спуски и подъемы, и крутые повороты. Отдыхать там негде. Надо все время работать. Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей физической форме.

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